Ruhsatta Elektrikli Yazıyordu Şimdi Benzinli Oluyor: Nissan Sahiplerine Noter Uyarısı!

Nissan Türkiye, e-POWER grubu araç sahiplerine önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre bu grupta yer alan araç sahipleri il veya ilçe noterlerine giderek araçlarının ruhsatlarında güncelleme yapması gerekiyor. Bu noktada ruhsatlarında "elektrikli" ibaresi yer alan e-POWER otomobillerinden bazılarının "benzinli" olarak güncellemesi gerektiği bildirildi. Peki bu güncelleme neden yapılıyor? İşte detaylar...

Nissan e-POWER Sahipleri Neden Ruhsat Değiştiriyor?

Nissan Türkiye, e-POWER teknolojisine sahip araç kullanıcılarına önemli bir bilgilendirme yaptı. 29 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği doğrultusunda ruhsatında “Elektrik” ibaresi bulunan e-POWER modellerinin yakıt türünün “Benzinli (NOVC-HEV)” olarak güncellenmesi gerektiği bildirildi. Marka araç sahiplerinden muayene sürecinde sorun yaşanmaması adına noter üzerinden ruhsat değişikliği yapılmasıı istedi.

Nissan’ın e-POWER sistemi sürüşü tamamen elektrik motoruyla sağlayan ancak bataryayı benzinli bir jeneratör aracılığıyla şarj eden seri hibrit bir yapı sunuyor. Yani araçlar prizden şarj edilmiyor benzinli motor yalnızca elektrik üretmek için çalışıyor ve tekerleklere doğrudan güç iletmiyor. Yapılan mevzuat güncellemesiyle birlikte bu teknik yapı resmi sınıflandırmada “elektrik” yerine hibrit kategorisinde değerlendirilmeye başlandı.

Bu nedenle ruhsatta yer alan yakıt türünün yeni yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bazı e-POWER sahipleri ilk tescil sırasında elektrikli olarak düzenlenen ruhsatın şimdi vatandaş tarafından düzeltilmesinin istenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda sürecin kullanıcıya ek prosedür yüklediği ifade ediliyor. Öte yandan ruhsat değişikliği nedeniyle oluşabilecek masrafların marka tarafından karşılanabileceğine dair iddialar da gündemde. Araç sahiplerinin en yakın notere giderek ruhsat bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Güncelleme yapılmadığı takdirde araç muayenesinde teknik uyumsuzluk nedeniyle sorun yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu gelişme, e-POWER modellerinin vergi ve teknik sınıflandırma başlıkları altında daha önce de tartışma konusu olduğu bir dönemde geldi. Yeni düzenleme araçların resmi kayıtlarının teknik yapısıyla uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Şimdi gözler hem noter sürecinin nasıl ilerleyeceğinde hem de markanın kullanıcı tarafındaki mali yükü üstlenip üstlenmeyeceğinde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...