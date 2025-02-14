Uçuruma Sürüklenen Nissan Son Kozlarını Oynuyor!

Bir süredir Japonya'nın dev otomobil üreticilerinden Nissan'ın iflas ettiğini ve şirketin herhangi bir destek almadığı senaryoda yıl sonuna kadar batacağını size aktarmıştık. Şirket, batmaktan kurtulmak amacıyla bir süredir Honda ile birleşme görüşmeleri sürdürüyordu, ancak görünüşe göre bu görüşmelerden de olumlu bir sonuç çıkmadı.

İddialara göre marka, son çare olarak Japonya'daki büyük fabrikalarını kapatmaya karar verdi. Firmanın çok yakında fabrikalarında üretimi durduracağı ve binlerce çalışanını işten çıkaracağı söyleniyor.

Nissan Üç Fabrikasını Kapatıp 6500 Çalışanını İşten Çıkaracak

Yerel medyadan aktarılan son haberlere göre, Honda ile girdiği birleşme sürecinde çıkmaza giren Nissan, büyük bir tasarruf planı için düğmeye bastı. Şirket, çok yakında son dönemde birçok otomobil üreticisinin yaptığı gibi üretim tesislerini kapatmaya başlayacak.

Aktarılanlara göre Nissan, yeni tasarruf planı doğrultusunda Japonya'daki üç büyük fabrikasında üretimi durduracak ve bu fabrikalarda görev yapan 6.500'e yakın çalışanını işten çıkaracak. Firma, böylece 2026 yılına kadar hedeflenen üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltarak, 5 milyondan 4 milyon adete düşürmeyi hedefliyor. Bununla birlikte Japon otomobil üreticisinin yalnızca ülkesinde değil ABD'de yer alan montaj fabrikalarında da vardiya sürelerini azaltacağı söyleniyor.

Peki Nissan otomobil sektöründe tekrardan yukarılara tırmanmak için neler yapacak. İddialara göre şirket, bu doğrultuda yeni araç geliştirme süreçlerini kısaltarak tüketicilere daha modern otomobiller sunmayı hedefliyor. Nissan'ın bunun için Volkswagen'e benzer şekilde sevilen modellerinin tasarımında değişikliklere giderek yeni üretim mimarilerini benimseyeceği, ve elektrikli otomobil pazarına yavaş ancak sağlam adımlarla giriş yapacağı belirtiliyor.

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