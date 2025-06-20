Nissan, İkonik Leaf Modelini Tanınmayacak Bir Hale Getirdi

Nissan markasının global tasarım ekibi, ikonik hale gelen Leaf serisini baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Ancak makyajlı bir araç yerine baştan aşağıya değiştirerek aracı bir SUV'a dönüştürdüler. Hem görsel anlamda zenginleştirildi, hem de araca derinlik eklendi. Gelişmiş teknoloji paketiyle hem eğlenceyi hem de konforu bir arada sunuyor.

Nissan'ın başarısız ortaklık görüşmeleri ve CEO'sunun değişmesinin ardından bir çıkmaza girildiği biliniyor. Yenilenen Nissan Leaf, kaybedilen müşterilerin güvenini kazanmak için son şans olabilir. Nissan Leaf'ın eski kasası şöyle:

Yenilenen tasarım için konsept şöyle:

Tesla Standartında Şarj Girişini Destekliyor

Nissan markasının geleceği bir nevi bu araca bağlı olacak. O sebeple en kapsamlı güncellemeler bu araçta toplanacak. En çarpıcısı da batarya tarafında olacak. Sıvı soğutmalı lityum iyon pillerle donatılan araç özellikle soğuk hava koşullarındaki performans ve şarj sorunlarının önüne geçecek bir önlem sistemine sahip. 75 kWH kapasitesiyle 483 km menzil sunmayı hedefliyor.



Yeni Leaf modeli ayrıca Tesla'nın yaygınlaştırdığı NACS tipi şarj girişini destekleyerek, sürücülerin süper hızlı şarj istasyonlarına erişmesini sağlıyor. J1772 portu ile geleneksel Seviye 2 şarj cihazlarıyla da uyumlu kalmaya devam ediyor. V2X teknolojisi sayesinde yeni Leaf, bir eve elektrik sağlayabiliyor ya da açık hava aktivitelerinde enerji kaynağına dönüşebiliyor.

Nissan Leaf Yenilenmiş SUV Özellikleri

Mühendislerin özel tasarımıyla motorun ve şarj ünitesinin ısısını akıllıca yönlendiren bir termal yönetim sistemi de yine bu araç için geliştirildi. Aracın hem şarj olması hem de enerji aktarımı yapabilmesi mümkün hale geldi. Aracın diğer dikkat çeken özellikleri şöyle:

19 inç jantlar

64 renkli iç ambiyans aydınlatması

Otomatik kararan cam tavan

Arkaya entegre kapı kolu tasarımı

Gizli kapı kolları

Aerodinamik yapı

Geniş ön cephe

Donanım tarafında da sürücüyü ve yolcuları memnun edecek yenilikler mevcut. Aracın bilgi-eğlence sisteminde hem Google destekli asistan, hem de harita ve Play Store servisleri bulunuyor. S ve S+ paketlerinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de standart olarak sunulacak.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nissan, önümüzdeki dönemlerde 52 kWh batarya kapasitesi ve 174 HP gücünde bir motorla donatılmış daha uygun fiyatlı bir versiyonu da piyasaya sürmeyi planlıyor. Üstelik bu aracın oldukça ekonomik olması ve Türkiye dahil birçok pazarda satışa sunulması bekleniyor. Ancak resmi fiyatlandırma bilgisi henüz açıklanmış değil.