Nissan’dan Tesla’ya Açık Meydan Okuma: Robotaksi Yarışı Başladı!

Otonom sürüş denince akla gelen ilk marka her ne kadar Tesla olsa da Nissan yıllardır bu proje üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda çalışma alanını genişleten Nissan adeta Tesla'ya meydan okuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Nissan Robotaksi Sahnesine Güçlü Bir Giriş Yaptı!

Uzun bir süredir otonom sürüş ile taksicilik üzerine çalışan Nissan proje kapsamını genişletmeye devam ediyor. Marka Japonya’da otonom mobilite hizmeti pilot programını devreye alarak robotaksi alanındaki iddiasını somut adımlarla ortaya koydu.

Yokohama'da başlatılan testlerde 5 adet otonom Serena Minivan aktif olarak çalışıyor. Tüm araçlar genel merkez tarafından anlık olarak takip edilirken sistemin gerçek şehir trafğine karşı verdiği tepkiler de test ediliyor.

Sistem yalnızca test sürüşleriyle sınırlı kalmayacak. Bunun devamında Nissan, 2027 yılının başında otonom taksi hizmetini resmen başlatmayı hedefliyor. Test sürecinde ise halktan 300 kişi “genel gözlemci” olarak programa dahil edilecek.

Böylece sistemin güvenliği ve günlük kullanıma uygunluğu, doğrudan kullanıcı deneyimi üzerinden ölçülmüş olacak. Teknik tarafta ise Serena Minivan modelleri toplamda 14 adet kamera, 9 radar sensörü ve 6 lidar ile donatılmış durumda.

Bunun yanında araç yüksek yapısı sayesinde sensörlerine geniş bir izleme alanı sunarken bir yandan da çevresel algılama kapasitesini arttırarak yaya, araç vb. engelleri daha erken tespit edebiliyor.

