Tesla Tek Cümleyle Olay Yarattı: “Kapı sığar, sen sığamazsın”

Otomobil üreticileri son dönemlerde yeni teknolojilerinin yanında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da gündeme geliyor. Bu kapsamda Tesla geçtiğimiz saatlerde bir nevi meydan okuma olarak kabul edebileceğimiz yeni bir paylaşım yaptı. İşte sosyal medyada gündem olan paylaşım ve detayları...

Tesla'dan Olay Paylaşım: Model X'in Kapıları Gündem Oldu!

Tesla Model X aslında geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürüldü ve füturistik kapı tasarımıyla pek çok kişi tarafından merakla takip edilen bir model halini aldı. Resmi olarak Türkiye'de satılmasa da bazı kullanıcılar yurtdışından özel olarak aracı getirdi ve aktif olarak kullandı.

Falcon wing doors can squeeze where your body can’t pic.twitter.com/SCIXgkYr4s — Tesla North America (@tesla_na) January 27, 2026

Bu kapsamda azımsanmayacak kadar bir Model X kullanıcısının yer aldığı Türkiye'de, ABD'den yapılan bir Tesla paylaşımının da gündem olması kaçınılmaz oldu. Tesla resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Model X'in sahip olduğu kapılar ile resmen diğer üreticilere meydan okudu.

Yapılan paylaşımın merkezinde Tesla Model X’in en ayırt edici tasarım unsurlarından biri olan falcon wing kapılar yer alıyor. Yukarı doğru açılan ve çok eklemli menteşe yapısına sahip bu kapılar araç çevresini sürekli tarayan sensörler sayesinde dar alanlarda bile kontrollü şekilde hareket edebiliyor.

Tesla’nın verdiği mesaj ise oldukça net; insan vücudunun zorlanacağı kadar sıkışık bir park alanında bile kapılar çevredeki engellere göre kendini ayarlayarak açılabiliyor. Bu konu özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve aracını dar otoparklara park etmek zorunda kalan sürücüleri hedef alıyor.

Ancak konu bahsi geçen özellik değil. Zira Tesla her zamanki gibi agresif pazarlama diliyle yine gündem olmayı başardı. Ancak bu kez büyük bir farkla. Marka yeni bir model veya ürün tanıtmak yerine aslında oldukça "eski veya alışılageldik" bir özelliğini yeniden pazarlamayı tercih ediyor. Bu da markanın "zamansız" olduğu imajını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...