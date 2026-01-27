Türkiye'de Yok Satar: Uygun Fiyatlı Renault Duster Tanıtıldı!

Geçtiğimiz dönemlerdeki yeni neslinin tanıtılmasıyla artık Avrupa pazarında da Renault markası adıyla satışa sunulan Dacia'nın ekonomik versiyonu ortaya çıktı. Renault tarafından geliştirilen bu yeni model Asya pazarlarına özel olarak geliştirildi. İşte uygun fiyatlı Renault Duster teknik özellikleri ve detayları...

Renault Duster Hindistan'a Özel Ucuzladı!

Renault, Asya ve Avrupa dışındaki diğer pazarlarda da büyüme hedefleri doğrultusunda yeni modellerini piyasaya sürmeye başladı. Bu kapsamda Hindistan için özel olarak tasarlanan yeni Duster görücüye çıktı.

Avrupa'daki mevcut Renault Duster modelinin ucuzlamış hali olan bu model Hindistan gibi dar gelirli pazarlar için özel olarak geliştirildi. Hindistan pazarının orta segment - premium SUV modeli olmaya aday olan Duster pek çok farklı opsiyon sunuyor.

Hindistan pazarı için CMF-B platformunun özel olarak uyarlanmış bir versiyonu üzerine geliştirilen araç zorlu yol koşullarına uygun şasi ayarlarıyla dikkat çekerken, 25,7 derecelik yaklaşma ve 29,2 derecelik uzaklaşma açıları sayesinde arazi kullanımına da göz kırpıyor.

Boyutları Avrupa’daki Dacia Duster’dan farklı olan model daha iri gövdesiyle kompakt SUV segmentinde konumlanıyor ve yerden yüksek yapısıyla Hindistan pazarındaki beklentilere doğrudan hitap ediyor.

Motor tarafında ise yeni Duster iki farklı benzinli motor ile sunulacak. Giriş seviyesinde TCe 100 hibrit motor yer alırken bu motora 6 ileri manuel şanzıman eşlik edecek. Üst versiyonda ise TCe 160 hibrit motor bulunuyor ve bu motor çift kavramalı otomatik şanzıman ile birlikte geliyor.

Hindistan pazarına özel olarak geliştirilen modelin ilerleyen dönemlerde Güney Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da açılması bekleniyor. Aracın Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...