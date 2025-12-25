Nissan'ın En Ucuz Arabası Artık Üretilmeyecek! Son Kale Yıkıldı

Mevcut pazarda en uygun fiyatlı modellerden biri olan Nissan Verse için yolun sonuna gelindi. Nissan, şimdiye kadarki en ucuz otomobil olarak bilinen Versa'nın üretimini resmen durdurduğunu açıkladı. Bu kararın tam olarak neden kaynaklandığı da son derece detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturuldu.

Nissan Versa'nın Üretimi Durduruldu

Nissan, Meksika'daki fabrikasından çıkan son araçlarla birlikte Versa'nın üretiminin Aralık 2025 itibarıyla tamamen durdurulduğunu duyurdu. Bu kararın ilk sinyalleri aslında yılın başlarında manuel şanzımanlı versiyonun üretimden kaldırılması ile verilmişti. Bu uygun fiyatlı versiyonun fişinin çekilmesi, modelin geleceğine dair soru işaretlerine neden olmuş ve hatta modelin tamamen piyasadan çekilebileceğinin düşünülmesine yol açmıştı. Görünüşe göre 20 bin doların (856 bin 924 TL) altındaki son kale de yıkıldı.

En uygun fiyatlı otomobillerden biri olan Nissan Versa'nın piyasadan çekilmesinin arkasında birden fazla sebep bulunuyor. Şirketten gelen bilgilere göre manuel vitesli modellerin satış miktarında ciddi bir düşüş meydana geldi. Bununla birlikte Trump yönetiminin gümrük vergileri, değişen ticaret politikaları da şirketi birtakım ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

Tüm bunların ortasında giriş seviyesi bir otomobili üretmeye devam etmek neredeyse imkânsız bir hâle geldi. Yine de bunu tam anlamıyla bir son olarak görmemek gerekiyor. Otomobil devinin Versa'nın yokluğunu diğer güçlü modelleri ile doldurma planı bulunuyor. Şirket, sedan pazarında Altima ve Sentra modelleriyle hem şık hem ulaşılabilir araçlar sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bundan sonra en ucuz Nissan otomobil arayışına girecek olan kişileri yaklaşık 23 bin dolarlık (985 bin 462 TL) başlangıç fiyat etiketiyle Kicks Play ya da 23 bin 845 dolardan (1 milyon 21 bin 667 TL) başlayan yenilenmiş Sentra modelleri bekliyor.