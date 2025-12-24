Porsche Motorlu Audi Geliyor! Fiyatı Cep Yakacak

Audi TT efsanesi geri dönüyor fakat bu sefer çok ciddi bir fark olacak. İlk olarak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni spor otomobilin 2027 yılında yollara sürülmeye başlanması bekleniyor. Büyük merakla beklenen araç Porsche iş birliği sayesinde tamamen elektrikli olacak.

Audi, son birkaç yılın en çok sevilen spor otomobili TT'nin üretimini sonlandırmış olsa da onun yerini alacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Kullanıcılarla buluşturulması için hâlâ üzerinde çalışmalara devam edilen otomobil, yeni nesil spor otomobilinin nasıl görüneceğine dair ciddi ipuçları sağlıyor.

İlk prototiplerin yollarda test edilmeye başlanması, aracın üretim aşamasına geçmeye yaklaştığını gösteriyor. Söylentilere göre bu spor otomobil, 2027 yılında tanıtılabilir. Çoğu kişinin görüşünün aksine bu araç yeni Audi TT olarak karşımıza çıkmayacak. Audi CEO'su, bu konuda çok net bir ifade kullandı.

Audi, yeni otomobille birlikte beyaz bir sayfa açmayı planlıyor. Yaklaşık 27 yıldır hayatımızda olan TT isminin yerine markanın yeni geçiş yaptığı dönemi doğru bir şekilde yansıtan isim tercih edilecek. Ne yazık ki bu ismin ne olacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Audi TT'nin Yerini Alacak Aracın Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni araç, daha modern bir görünüme ve belirgin hatlara sahip olacak. Alçak tavan yapısı ve keskin ön tasarımı ile tam anlamıyla bir spor otomobili havası verecek. Bu yeni tasarım, sadece yeni otomobille de sınırlı kalmayacak. Şirketin gelecekte üreteceği sedan ve SUV modellerinde de benzer bir tasarımdan söz etmek mümkün olacak.

Bu model tamamen elektrikli olacak. Üstelik otomobilin Porsche ile iş birliği içinde geliştirildiği öne sürülüyor. Maliyetleri düşürmek için elektrikli Porsche 718 modelleri ile aynı altyapıyı kullanması muhtemel. Ayrıca bataryalar aracın tabanında değil olmayacak. Bunun yerine koltukların arkası tercih edilecek.

Audi'nin bu otomobili eğer her şey yolunda giderse 2027 yılında tanıtılacak ve aynı yıl içinde satışa sunulup kullanıcılarla buluşturulacak. Bu arada aracın 60.000 dolar (2 milyon 570 bin 772 TL) ile 160.000 (6 milyon 855 bin 392 TL) dolar aralığında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.