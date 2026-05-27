Popüler Hayatta Kalma Oyunu Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın
⚡ Önemli Bilgiler
Steam kısa bir süre önce No Man’s Sky için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda hayatta kalma oyununun fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. Peki No Man’s Sky’ın fiyatı ne kadara düştü ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!
No Man's Sky Steam'de Ne Kadar Oldu?
Steam, No Man's Sky'ın fiyat etiketinde yüzde 60 oranında bir indirim yaptı. Bu kampanyayla birlikte yapımın fiyatı 59,99 dolardan (2.753 TL) 10,79 dolara (495 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte söz konusu indirimlerin 8 Haziran'a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.
No Man's Sky Nasıl Bir Oyun?
No Man’s Sky hem birinci hem de üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabilen bir keşif ve hayatta kalma oyunu. Yapım bünyesinde sonsuz sayıda gezegen barındıran geniş bir evrende geçiyor ve bu galaksinin gizemini çözmeye çalışan bir kaşifin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Bu kapsamda keşif için ayak bastığınız her gezegenin kendine özgü bir iklimi, ekosistemi, tuhaf canlı türleri ve toplanması gereken farklı kaynak türleri bulunuyor. Eğer hayatta kalma ve keşif oyunlarını seviyorsanız No Man’s Sky’a bir şans verebilirsiniz.
No Man's Sky Türkçe Desteği Var mı?
No Man's Sky'ın maalesef Türkçe desteği yok. Bu kapsamda yapımı sadece İngilizce gibi yabancı dillerde deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da yapımın en büyük dezavantajlarından birisi demek mümkün.
No Man's Sky Sistem Gereksinimleri Neler?
- Gereksinimler: 64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi zorunludur
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit sürümler)
- İşlemci: Intel Core i3
- Bellek (RAM): 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB veya Intel UHD Graphics 630
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: SteamVR
Editörün Yorumu
No Man's Sky'ı ilk çıktığı dönemde deneyimleme şansım olmuştu. Gerçekten geniş kapsamlı ve keşif duygusunun ön planda olduğu bir yapım diyebilirim. Eğer hayatta kalma ve keşif oyunlarına ilgiliyseniz hazır indirimdeyken bu yapıma bir şans verebilirsiniz.