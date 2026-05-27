Xiaomi 17'nin Değeri 84 Günde 10.100 TL Düştü

Xiaomi 17 ilk olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında Çin'de tanıtıldı. Mart ayında ise global lansman yapıldı. Bununla birlikte telefon Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunuldu. Söz konusu model hem etkileyici tasarımı hem de güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bu telefon tıpkı diğer Android modeller gibi zaman içerisinde değer kaybı ile karşı karşıya kaldı.

Xiaomi 17 Ne Kadar Değer Kaybetti?

Xiaomi 17, 4 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de iki farklı depolama seçeneği ile satışa sunuldu. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL fiyat etiketine sahipti. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürüm içinse 79 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Bu arada aynı tarihte iPhone 17'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 86 bin 999 TL'ye satın alınabiliyordu.

Xiaomi 17'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümü, 27 Mayıs 2026 itibarıyla internette 69 bin 899 TL'ye satın alınabiliyor. Bu, söz konusu modelin 10.100 TL değer kaybettiğini gözler önüne seriyor. Şu anda iPhone 17'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümünün internette 88 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim. Yani iPhone 17'nin fiyatı bu süre zarfında 2 bin TL arttı.

Telefon Adı Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Farkı Xiaomi 17 (12 GB RAM ve 256 GB depolama) 74.999 TL 69.618 TL 5.381 TL Xiaomi 17 (12 GB RAM ve 512 GB depolama) 79.999 TL 69.899 TL 10.100 TL

Bu fiyat düşüşü elbette şu anda Xiaomi 17 satın almak isteyen kişiler için iyi bir haber olduğu söylenebilir çünkü 79.999 TL fiyat ile satışa sunulan 512 GB'lık sürüm şu anda internette 10 bin 100 TL daha ucuza satın alınabiliyor. Telefonu aylar önce satın alan ve daha sonra satıp bir üst modeli satın almak isteyen kişiler içinse bu kötü bir haber çünkü bu durum, ikinci el pazarını da etkiliyor. Yani sıfır telefondaki bu düşüş, ikinci el piyasasındaki flyatları da aşağı çekecektir.

Xiaomi 17 Neden Değer Kaybediyor?

Xiaomi 17'nin değeri kaybının nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Aslında bu durum sadece Xiaomi 17'ye özgü değil. Genel olarak Android işletim sistemini kullanan telefonların büyük bir kısmı, satışa sunulduktan bir süre sonra değer kaybı ile karşı karşıya kalıyor. Android tarafında her yıl onlarca markadan yüzlerce yeni model piyasaya çıkıyor.

Seçenek bu kadar çok olunca serbest piyasadaki satıcılar ellerindeki stokları nakite çevirmek için kısa sürede fiyat düşürebiliyor. Bu da Android telefonların kutusundan çıktığı an itibaryıla iPhone gibi rakiplerine kıyasla daha hızlı değer kaybetmesine yol açıyor. Bu durum, tüketici alışkanlıklarını da doğrudan şekillendiriyor.

Android işletim sistemine sahip amiral gemisi bir telefon satın almak isteyen birçok kişi, artık cihazları ilk çıktığı gün almak yerine serbest piyasada fiyatların biraz daha düşmesi için birkaç ay beklemeyi tercih edebiliyor. Dolayısıyla Xiaomi 17'de 84 günde 10 bin 100 TL'lik bu düşüş şaşırtıcı bir gelişme değil. Hatta aynı süre zarfında daha fazla değer kaybeden telefonların da yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 17'yi Şimdi Satın Almak Mantıklı mı?

Öncelikle Xiaomi 17'de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer aldığının altını çizelim. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

Leica iş birliği ile geliştirilen kameralar da çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra Xiaomi 17'nin 100W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini ve bu sayede telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek olmadığını da belirtelim. Kısaca bu amiral gemisi modeli, birçok bakımdan oldukça iddialı ve ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Peki, Xiaomi 17 şimdi satın alınır mı?

Eğer "ben satın aldığım bir telefonu yıllarca kullanırım" diyorsanız bu telefon doğru bir seçim olacaktır. Bütçeniz kısıtlıysa telefonun biraz daha fiyatının düşmesini beklemek veya markanın farklı bir modeline yönelmek mantıklı bir karar olabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17'nin en iyi amiral gemisi modellerinden biri olduğunu düşünüyorum. Telefon kameradan ekrana işlemciden şarj hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı. Bu değer kaybı ise aslında Android ekosisteminin kaçınılmaz bir gerçeğini tekrar hatırlatıyor. Bir tüketici olarak en güncel teknolojiye ilk gün sahip olmanın heyecanını anlıyorum fakat birkaç ay içinde yaşanan bu düşüşler ilk alıcılar için hayal kırıklığı yaratabiliyor. Öte yandan bu durumu bir fırsat olarak görmek de mümkün. Bir telefon satışa sunulduktan sonra birkaç ay bekleyip daha uygun fiyata satın alma fırsatı elde edilebiliyor.