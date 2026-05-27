Sony'den Oyunları Süper Gerçekçi Yapacak Özellik! Detaylar Ortaya Çıktı

Sony, oyunculara çok daha gerçekçi bir deneyim sunmak için yeni fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce oyun açıkken ekranın bir köşesinde video izlemeye imkân tanıyacak resim içinde resim modunun patentini alan şirket, şimdi de oyunlardaki NPC'lerin (Oyuncu Olmayan Karakterler) daha gerçekçi hissettirmesini sağlayacak bir sistem üzerine yoğunlaşmaya başladı.

NPC Nedir?

NPC, oyuncu olmayan karakter anlamına geliyor. Bu, oyuncu tarafından kontrol edilmeyen karakterleri ifade etmek için kullanılan bir terim. Oyuncu olmayan karakterler, çok çeşitli koşul dizilerine bağlı olarak çalışır. Örneğin oyuncu yanına gelip ona çarptığında korkup kaçması ya da oyuncuya saldırması, onların önceden o şekilde ayarlanmasından kaynaklı. Bunu bölgeye göre değişecek şekilde programlamak da mümkün. Örneğin A bölgesindekiler çarptığınızda kaçacak, B bölgesindekiler size doğrudan saldıracak, C bölgesindekiler ise birden arkadaşlarını çağıracak şekilde ayarlanabilir.

Bu karakterlerin kullanım amacı, oyuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi oyunlarda bu yönteme genellikle haritayı dolu ve canlı hissettirmek için başvurulur. Başka bir örnek de Cyberpunk 2077'den verebiliriz. Bu oyunda bazı NPC'ler size eşlik eder, bazıları sokakta öylece gezecek şekilde programlıdır, bazıları da size görür görmez ateş edecek şekilde ayarlanmış durumdadır.

Sony, NPC'leri Nasıl Çok Akıllı Hâle Getirecek?

NPC'i tanımlarken de altını çizdiğimiz üzere NPC'ler şimdiye kadar belirli davranış kalıpları ile sınırlı kaldı. Bu da bir noktadan sonra onları birbirlerini tekrar eden, gerçek olmayan karakterler gibi görmenize sebep oldu. Tabii ki Red Dead Redemption 2 gibi NPC konusuna çok fazla eğilen oyunlar da oldu ama Sony cephesinden gelecek olan yeni sistem, bunun bile çok ötesinde bir oynanış elde etmenizi sağlayacak.

Şirketin patentini aldığı sistemde NPC'ler belirli koşul dizilerine bağlı kalmayacak. Aksine sürekli olarak kendini geliştirecek. Bu teknoloji, mikrofon ve kamera kullanılarak oyuncunun anlık ne durumda olduğunu, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğunu görerek çalışacak. NPC'ler bu sayede oyuncuların gerçekteki davranışlarını takip edebilecek. Örneğin manzaraya karşı bakarken üzgün görünüyorsanız yanınızdaki NPC de üzülecek.

Bu eğitimin özellikle yayıncılar ve içerik üreticileri ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylelikle NPC'lerin de bir kişiliği olacak. Farklı karakterlere sahip olmaları ile öne çıkan NPC'ler, oyunculara sanki gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi hissettirecek. Böylece NPC'ler de bir noktadan sonra sıkılmanıza sebep olmayacak.

Gelişmiş NPC'lere Sadece Sony mi Odaklanıyor?

Aslına bakılacak olursa gelişmiş NPC'ler şu an tüm oyun geliştiricilerinin birincil önceliklerinden biri. Sızıntılara bakılırsa özellikle Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'da bunu çok kapsamlı şekilde ele alacak. Örneğin aynı repliğin birçok kez farklı tonlarda kaydedildiği ileri sürülüyor. Ayrıca NPC'lerin hava durumu da dahil olmak üzere çok çeşitli faktörlerden ruh hâlinin etkilenebileceği iddia ediliyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Sony'nin düşündüğü bu yeni NPC sisteminin oyunları çok farklı bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Bana göre bir oyunda ne kadar çok NPC olursa olsun, sokakları ne kadar doldururlarsa doldursunlar, gerçek tepki vermedikleri ya da kendilerini tekrar ettikleri sürece o oyun bir noktadan sonra sıkıcı olmaya başlıyor. Bu sistem eğer kusursuz şekilde hayata geçirilirse bu durumun değişebileceği kanaatindeyim.