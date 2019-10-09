Nobelli Fizikçi Uzaylılar için Otuz Yıl Verdi

2019 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanan üç fizikçiden birisi olan Didier Queloz uzaylılar hakkında bazı ürpertici açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde verilen 2019 yılı Nobel Fizik Ödülü için layık görülen isimlerden birisi olan Didier Queloz, güneş sistemi dışındaki bir gezegenin, güneşe benzeyen bir yıldızın yörüngesine girmesi ile ilgili keşfi nedeniyle ödül almıştı.

Londra'da açıklama yapan Queloz, kendisine yöneltilen dünya dışı yaşam sorularına karşı uzaylıların varlığına inandığını söyledi. “Evrende yaşayan tek varlığın biz olduğumuza inanmıyorum. Çok fazla gezegen var, çok fazla yıldız var ve kimya evrenseldir. Hayatı beraberinde getiren kimya her yerde olmak zorunda” diyen fizikçi, insanlığın otuz yıl içerisinde dünya dışı yaşamlarla karşılaşmasını beklediğini belirtti.

“Astrofizikte yeni bir pencere açtık. Bizimki gibi güneş sistemlerinin etrafında dönen başkaca gezegenler olduğunu gösterdik” diyerek sözlerine devam eden Quelez, dünya dışı yaşam için gerekli şartların evrenin bir yerlerinde illa ki bulunacağını ima etti.

Didier Queloz Kimdir?

Yüzden fazla gök cismine adını veren Didier Queloz, Cambridge Cavendish Laboratuvarı Astrofizik Grubu ve ayrıca Cenevre Üniversitesi'ndeki dünya dışı gezegenleri bulmada üretken bir sicile sahip İsviçre astronomudur.