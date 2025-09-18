Nothing'in Tasarımına Aşık Olacağınız Yeni Kulaklığı Tanıtıldı!

Çin'in önde gelen teknoloji devlerinden Nothing yeni kablosuz kulaklığını resmen tanıttı. Geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi telefonu Nothing Phone 3'ü piyasaya süren şirket, şimdi de Nothing Ear 3 ile sahneye çıkacak.

Yeni cihaz, tıpkı diğer Nothing modelleri gibi şeffaf ve fütüristik tasarımıyla öne çıkıyor. Kulaklığın en dikkat çeken teknik özelliği ise şark kutusunda gizli. Zira kullanıcılar bu kutuyu tıpkı birer mikrofon gibi kullanabiliyor. Detaylar haberde.

Nothing Ear 3'ün Özellikleri

Siyah veya beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak yeni kulaklık, şeffaf plastik malzemeden oluşturulan gövdesiyle kulaklıkların iç yapısını gözler önüne sererken, sahip olduğu metal kasasıyla dayanıklılıktan ve anten performansından ödün vermiyor.

Ses tarafında 12mm sürücülere sahip olan Nothing Ear 3, mekansal ses ve LDAC Hi-Res desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, uygulama içi işitme analizi testine sahip olan cihaz kişiselleştirilebilir bir ses deneyimi de sunuyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikle aktif haldeyken bile beş buçuk saate kadar pil ömrü vadeden kulaklıklar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 22 saatlik bir kullanım süresine sahip.

Nothing Ear 3'ü rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ise Super Mic adı verilen şarj kutusu mikrofonu. Yeni cihaz, şarj kutusuna yerleştirilen iki mikrofon çıkışı ile birlikte kablosuz kulaklıkların tartışma konusu olan konuşma deneyimini üst düzey bir seviyeye çıkarıyor.

Kullanıcılar, kutuda yer alan bas-konuş mekanizması ile telefon görüşmeleri yapabiliyor, sesli notlar alabiliyor ve yapay zeka destekli Essential Space asistanıyla konuşabiliyor. Ancak bu mikrofonu kullanmak için kulaklıkların kutudan çıkarılmış ve aktif olarak telefona bağlanmış olması gerekiyor.

Nothing Ear 3'ün Fiyatı

Nothing, yeni kablosuz kulaklık modelinin 179 dolarlık (7392 TL) fiyat etiketiyle 25 Eylül tarihinde satışa sunulacağını açıkladı. Markanın son olarak Türkiye'de piyasaya sürdüğü kulak üstü kulaklık modeli Nothing Headphone (1) ise ülkemizde 14.999 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Peki siz Nothing'in yeni kulaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.