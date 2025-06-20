Nothing'in Sıra Dışı Tasarımlı Kulaklığı Kanlı Canlı Görüntülendi

Geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı kablosuz kulaklık Ear Stick'i tanıtan Nothing, yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor. Headphone (1) olarak isimlendirilen kulak üstü kulaklığın görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte ynei kulaklığın nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

Nothing Headphone 1'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Nothing, ilk kulak üstü kulaklık modeli Headphone 1'in görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere baktığımızda kulaklığın tıpkı Nothing'in telefonları gibi sıra dışı bir görünüme sahip olacağını görüyoruz.

Görsellere göre yeni kulaklık siyah ve beayz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Kulaklıkta üç adet buton bulunacak. Bu butonlar aracılığıyla kulaklık daha kolay bir şekilde kullanılabilecek.

Headphone 1 kablosuz olacak ancak bir görselde kulaklığa 3,5 mm'lik bir ses jakının takılı olduğunu görüyoruz. Bu, kulaklığın kablolu bağlantı desteğine de sahip olacağını gösteriyor. Peki, Nothing'İn yeni kulaklığı Headphone 1'in fiyatı ne kadar olacak?

Nothing Headphone 1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Headphone 1'in 309 dolar (12.253 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Nothing Headphone 1 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Headphone 1'in 1 Temmuz 2025 tarihinde Phone 3 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.