Xiaomi'nin Yeni Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'e Sahip

Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Redmi K90 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K90 Max Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

Redmi K90 Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Redmi K90 Max, 2604FRK1EC model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 3 bin 513 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 711 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun ayrıca 12 GB RAM'e sahip bir sürümü de bulunacak.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, internette gezinmek gibi işlerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu konusunda bilgi sahibi olunmasına imkân tanıyor. Çoklu çekirdek puanı ise işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansı hakkında bilgi veriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerektiği işlerde çoklu çekirdek performansının önemli olduğunu belirtelim.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,83 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Cihaz, OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Redmi K90 Pro Max'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda ynei telefonda 3500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissediliyor. Bu arada OLED ekranın siyahları derin siyah olarak gösterdiğini ve renklerin ise çok canlı olduğunu belirteyim.

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K90 Max'te MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te, çalıştırabiliyor. Bu arada söz konusu işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Redmi K90 Pro Max'te de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Redmi K90 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 8.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Redmi K90 Pro Max, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji de telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K90 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Redmi K90 Max, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin diğer modeli olan Redmi K90 Pro Max, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 Max 'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat K80 Pro ve K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Redmi K90 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 için 2 bin 599 yuan (17 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K90 Max, K90'dan daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 2 bin 800 yuan (18 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı ise 36 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Redmi K90 Max'in oldukça iddialı bir model olacağını söyleyebilirim. Güçlü işlemci sayesinde telefonun en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise bu ekranda grileşme sorununun olmaması. Yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Renklerin ise çok canlı olduğunun altını çizeyim. Bu arada cihaz hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek.