Huawei'nin Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu İçin Geri Sayım! Fiyatı Sızdı

Huawei’nin yeni nesil katlanabilir telefonu Pura X Max ile ilgili kullanıcıları bir nebze üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre cihaz, selefinden yüzde 30 oranında daha pahalı olacak. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Pura X Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçen yıl piyasaya sürülen Huawei Pura X modeli 7.499 yuanlık (49.125 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Ancak güvenilir sektör kaynaklarına göre Pura X Max modeli yüzde 30 oranında daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olacak. Yani yaklaşık 10.000 yuan seviyesinden satışa sunulması bekleniyor. Bu da ülkemizde vergiler dahil yaklaşık 133.000 TL'ye denk geliyor.

Huawei Pura X Max Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, ülkemizde Mate X7 gibi katlanabilir telefonlarını satsa da maalesef bunların arasında Pura X modeli yok. Bu nedenle yaklaşan Pura X Max modelinin çok yüksek ihtimalle Türkiye'ye pas geçeceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei Pura X Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei, merakla beklenen Pura X Max modelinin 20 Nisan'da tanıtılacağını doğruladı. Bu etkinlikle birlikte katlanabilir telefonun tasarımını, teknik özelliklerini ve özelliklerini net bir şekilde öğreneceğiz.

Huawei Pura X Max Özellikleri Neler Olacak?

Şu an için modelle ilgili teknik bilgiler oldukça kısıtlı. Fakat geçmiş sızıntılara göre katlanabilir telefon 5,4 inçlik bir dış ekran ve 7,6 inçlik bir ana ekranla gelecek. Bunun dışında 6.000 mAh'lik bir pilden beslenmesi bekleniyor.

Üründe Kirin 9030 yonga seti kullanılacak. Bu işlemci halihazırda Huawei Mate 80 Pro gibi modellerde de mevcut. Kısacası orta-üst segmente hitap eden ve kullanıcıları çok fazla üzmeyen bir yonga seti diyebiliriz. Yani PUBG, Mobile Legends ve Genshin Impact gibi yapımlarda akıcı bir performans sergileyebiliyor.

Hatırlanacağı üzere Huawei Pura X modelinde Kirin 9020 işlemcisi ve 4.720 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani yeni model hem işlemci hem de pil tarafında kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak.

Editörün Yorumu

Huawei Pura X Max modelinin selefinden yüzde 30 daha pahalı olacağı iddiaları beni biraz şaşırttı. Fiyatı dışında cihazın özelliklerine baktığımda işlemcisinin ve bataryasının daha iyi olacağını görebiliyorum. Tabii halen kamera, RAM ve depolama özellikleri belli değil. Ürünün kaderini biraz da bu detayların belirleyeceğini söyleyebilirim.