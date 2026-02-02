Nothing'den Sıra Dışı Kulaklık Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Nothing'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Headphone (a) isimli kulaklığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce renk seçenekleri ortaya çıkan cihazın şimdi de tanıtım tarihi ve fiyatı açıklığa çıktı. Gelişmelere bakılacak olursa kulaklık için bir süre daha beklemek gerekecek.

Nothing Headphone (a) Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Headphone (a), 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Çok geçmeden cihaz satışa sunulacak. Bunun da 7 gün sonra yani 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleşeceği ileri sürüldü. Headphone (1) kulaklığı ile benzerlikler taşıyacak olan bu yeni model, plastik malzeme kullanılan bir cihaz olacak.

Nothing Headphone'un (a) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Headphone (a), markanın bir diğer modeli olan Headphone (1)'e kıyasla daha bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak. İddiaya göre 159 euro (8 bin 211 TL) fiyatla satışa sunulacak. Karşılaştırma yapmak açısından Headphone (1), 299 euro (15 bin 438 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu ki bu arada 140 euro fark olduğu anlamına geliyor.

Cihazın özellikleri henüz belirsizliğini korusa da fikir vermesi için Headphone (1)'in özelliklerine hızlıca bir göz atmakta fayda var. Bu kulaklık, 40 mm dinamik sürücü ile birlikte geliyor. Aktif gürültü engelleme ya da diğer bir deyişle ANC ile şeffaflık modu bulunuyor.

ANC sayesinde çevreden gelen seslerden etkilenmekten doğrudan müzik dinlemeye odaklanabiliyorsunuz. Şeffaflık modu ise dışarıdan ses almanıza olanak tanıyor. Özellikle dışarıda yürürken olası tehlikelerin önüne geçmek adına şeffaflık modu etkinleştirilebiliyor. Böylece trafikte bir araba korna çalarken ya da birisi sizi seslenirken bunun farkında olabiliyorsunuz.

Kulaklıkta düşük gecikme modu mevcut. Bu özellik, oyun oynarken ya da film izlerken çok önemli avantaj sağlıyor. Ses ve görüntüyü uyumlu hâle getirerek daha hızlı tepki vermeyi ya da seyir deneyimini iyileştirmeyi mümkün kılıyor. Dört adet mikrofona sahip olan cihaz, ayrıca arka plan gürültüsünü bastırarak sesinizin de karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlıyor.