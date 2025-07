Beklenen Amiral Gemisi Telefon İptal Edildi: Nothing Resmen Duyurdu!

Çin merkezli Nothing firması, sıra dışı tasarıma sahip uygun fiyatlı akıllı cihazlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro isimli yeni akıllı telefonlarını tanıtan şirket, kısa bir süre önce ise merakla beklenen Nothing Phone (3) modelini piyasaya sürdü. Bu gelişmelerin ardından tüm gözler bir süredir geliştirildiği iddia edilen Nothing Phone 3 Pro modeline çevrildi.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Nothing cephesinden gelen bir açıklama, bu beklentileri boşa çıkardı. Şirketin CEO'su Carl Pei, Phone (3) serisinin, piyasaya sürülen son model olan Phone (3) ile birlikte tamamlandığını resmen duyurdu. İşte detaylar!

Nothing Phone (3) Pro İptal Edildi

Nothing CEO'su Carl Pei, X platformunda yaptığı bir paylaşımla Phone (3) modelinin, yeni serinin son akıllı telefonu olduğunu açıkladı. Bu gelişme, Nothing Phone (3) serisi için bir "Pro" modelin piyasaya sürülmeyeceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz aylardan bu yana, yeni seriye Nothing Phone (3) Pro isimli bir modelin de dahil olacağı sıkça iddia ediliyordu. Ancak, pek çok analist, Nothing'in halihazırda ürün gamında en alt segmentten en üst segmente kadar tüm kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak cihazlara sahip olduğunu belirtiyor.

Örneğin, şirketin bütçe dostu segmentteki temsilcisi 279 dolarlık CMF Phone (2) Pro iken, orta ve üst orta segmentler için sırasıyla 379 ve 459 dolarlık Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modelleri bulunuyor. Yeni Nothing Phone (3) ise 799 dolarlık başlangıç fiyatıyla premium kategoriyi hedefliyor. Bu kapsamda, daha üst düzey bir modelin çıkarılmasının Nothing tarafından gereksiz bulunmuş olabileceği yorumları yapılıyor.

the 3 series familia is complete pic.twitter.com/nb5xh5Ygwz — Carl Pei (@getpeid) July 7, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...