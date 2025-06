Nothing Phone 3 Yepyeni Glif Tasarımıyla Bir İlke İmza Attı

Akıllı telefon dünyasının farklı tasarım anlayışıyla öne çıkan markası Nothing, yaklaşmakta olan amiral gemisi Phone 3 modeli için yepyeni bir görsel bildirim sistemi duyurdu.

"Glyph Interface" adıyla bilinen ikonik arka aydınlatma sistemi, yakın zamanda rafa kaldırılmıştı. Bu sistem, LED bildirim ışıklarıyla görsel bir şölen sunuyordu. X'te yapılan bir paylaşımda bu tasarımın tamamen terk edildiğine dair imâlarda bulunulsa da yerine daha gelişmiş bir aydınlatma sistemi ekleneceği doğrulandı.

Eski glif arayüzü, bildirim geldiğinde telefonun arka kasasının ışıklar eşliğinde işaret vermesine dayanıyordu. Yeni sistemin adı "Glyph Matrix" olacak ve daha fazla LED ışıklarının kullanıldığı nokta matrisi tarzında ışıklandırma ile karşımıza çıkacak. Eski glif tasarımları şöyleydi:

Tamamen yenilenmiş Glyph Matrix arayüzüyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. İnternetteki sızıntılar ve Nothing kullanıcılarının beklentileri, telefonun genel arayüzüyle uyumlu hareket eden ışık efektlerinin sisteme entegre edilmesiydi. Ayrıca uygulamaların ikonlarında da aydınlatma olması gerektiğini düşünenler var. Instagram uygulamasına ait ikonun ışıkla aydınlatılması gibi düşünebilirsiniz.

Nothing, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını da bu yeni sistemin bir parçası olan Glyph Matrix logosuyla değiştirdi. İçerikte 1 Temmuz tarihi işaret ediliyor. O tarihte tam kapsamlı bir tanıtım videosu paylaşılabilir.

Nothing'in resmi X hesabında paylaşılan kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

When light becomes language.



Introducing the Glyph Matrix.



Phone (3). 1 July. pic.twitter.com/YtlPDIlMO6