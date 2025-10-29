Nothing Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

Nothing'in eşi benzeri görülmemiş bir stile sahip olan Phone (3a) Lite tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon, yüksek yenileme hızı da dahil olmak üzere birçok etkileyici özellikle beraber geliyor. Göz kamaştırıcı görünümü sayesinde kullanıcıların yeni ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

Nothing Phone (3a) Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392

1080 x 2392 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunma Örnekleme Hızı: 480 Hz

480 Hz Maksimum Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Ekran Koruması: Panda Glass

Panda Glass İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Pro

Mediatek Dimensity 7300 Pro GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8 GB (LPDD4X)

8 GB (LPDD4X) Dahili Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)

128 GB / 256 GB (UFS 2.2) Harici Depolama Desteği: microSD (2 TB'a kadar)

microSD (2 TB'a kadar) Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera (f/1.88), 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2), 2 MP Makro Kamera (f/2.4)

50 MP Ana Kamera (f/1.88), 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2), 2 MP Makro Kamera (f/2.4) Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

16 MP (f/2.45) Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 33W kablolu

33W kablolu İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü Bağlantılar: Çift SIM, Bluetooth 5.3, USB Type-C

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nothing Phone (3a) Lite, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 480 dokunma örnekleme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz ayrıca Panda Glass ekran koruma teknolojisini de destekliyor.

Telefonda Mediatek Dimensity 7300 Pro işlemcisi ve Mali-G615 MC2 GPU mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek yer alıyor. Nothing Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Cihaz, 8 GB LPDD4X RAM ile beraber geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki UFS 2.2 seçeneği bulunuyor. microSD desteği sayesinde depolamayı 2 TB'a kadar arttırmak mümkün hâle geliyor. Böylece kullanılabilir depolama alanı konusunu düşünmenize gerek kalmıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

Ekran altı parmak izi sensörü ile beraber gelen cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte cihazın 33W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile birlikte gelen telefon, çift SIM, Bluetooth 5.3 ve USB Type-C desteği sunuyor.

Nothing Phone (3a) Lite Fiyatı

Nothing Phone (3a) Lite'ın 8 GB RAM + 128 GB depolama versiyonu 289 dolar (12 bin 120 TL), 8 GB RAM + 256 GB depolama versiyonu için 324 dolar (13 bin 588 TL) fiyat etiketi belirlendi. 164 x 78 x 8,3 mm boyutlarındaki cihaz, 199 gram ağırlığa sahip. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.