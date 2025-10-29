Motorola'dan Aşırı İnce Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Motorola Moto X70 Air'in global sürümü Motorola Edge 70'in kalınlığı, kamera modülü ve düğmeleri gibi tasarımına yönelik önemli detaylar ile bazı teknik özellikleri daha önce gün yüzüne çıkmıştı. Yeni bir sızıntı ile birlikte telefonun hangi renk seçenekleri ile geleceği de açıklığa kavuştu.

Motorola Edge 70'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Edge 70, iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Biri daha koyu yeşil, diğeri ise daha soluk bir yeşil olacak. Yeni telefon sadece 159 gram ağırlığında olacak. Ayrıca 5,99 mm kalınlığa sahip olacak. Bu da onu en ince akıllı telefonlardan biri hâline getirecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2025 yılının Mayıs ayında tanıtılan Samsung Galaxy S25 Edge, 5,88 kalınlığa ve 163 gram ağırlığa, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılan iPhone Air ise 5,6 mm kalınlığa ve 165 gram ağırlığa sahip. Bu arada Motorola Edge 60 da 7,9 mm kalınlığa sahip.

Yeni telefonun sağ tarafında ses ve güç düğmeleri yer alacak. Bununla birlikte cihazda bir yapay zeka düğmesinin yer alacağı da söyleniyor. Bu tuş sayesinde yapay zeka özelliklerine kolay bir şekilde erişmek mümkün olacak. Kullanıcılara genel olarak kullanıcı dostu bir deneyim elde etme imkânı sunulacak.

Cihazın arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve LED flaş bulunacak. İddiaya göre telefon, 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera ile gelecek. Ayrıca bir makro kameranın bulunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Motorola Edge 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70, geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görüntülendi. Bu teste göre telefon, gücünü 4 nm üretim süreci ile geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Önceki sızıntılara bakılacak olursa cihaz, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. pOLED ekranda 1.5K çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemi ile beraber gelecek olan telefonda orning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi olacak. Cihaz, 4800 mAh batarya kapasitesi sahip olacak ve 68W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Motorola Edge 70 Ne Zaman Çıkacak?

Motorola Edge 70, 5 Kasım 2025'te tanıtılacak. Bu tanıtımın ardından cihazın tüm özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Peki, siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.