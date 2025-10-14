Nothing'den Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Nothing'in yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Phone (3a) Lite olarak isimlendirilen telefonun RAM ve renk seçenekleri sızdırıldı. Serinin önceki modelleri gibi sıra dışı bir tasarıma sahip olması beklenen telefon uygun fiyata 8 GB RAM sunacak. Peki, bütçe dostu Android telefon ne zaman tanıtılacak?

Nothing Phone (3a) Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone (3a) Lite'ta 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun birden fazla RAM ve depolama seçeneği sunmayacağı öne sürüldü. Nothing Phone 3a ve Nothing Phone 3a Pro'da 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonun 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. İşlemciye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 mevcut. Lite sürümünde de bir Snapdragon işlemci görebiliriz.

Nothing marka yeni telefon 5.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi gelebilir. Şarj hızına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Phone 3a Lite, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Phone 3a'da siyah, beyaz ve mavi, Phone 3a Pro'da ise siyah ve gri renk seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Nothing Phone (3a) Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a için 24.999 rupi (11.774 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Phone 3a Lite'ın ise 20.000 rupi (9.421 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Nothing Phone (3a) Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in bütçe dostu Android telefonu Phone (3a) Lite'ın 2025 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Sıra dışı tasarıma sahip telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.