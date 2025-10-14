Xiaomi'nin Çok Güçlü Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı Redmi K90 Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte telefonun hem performansı hem de bazı teknik özellikleri belli oldu. Geekbench'te yüksek performans sergileyerek önemli bir başarı elde eden Redmi K90 Pro çok güçlü işlemciye sahip olacak.

Redmi K90 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

25102RKBEC model numarasına sahip olan Redmi K90 Pro, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 559 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 60 puana ulaşmayı başardı. Bu Geekbench sonucu, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi problemler olmadan çalıştırabileceğini gözler önüne serdi.

Geekbench testinin sonuçlarına göre Redmi K90 Pro'da 16 GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Redmi K90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 Pro'nun ana kamerasında 1/1.3" büyüklüğünde sensör kullanılacak. Böylece telefon, Redmi K80 Pro'ya kıyasla çok daha fazla ışık alacak. K90 Pro'nun ana kamerası OIS desteğine, f/1.7 diyafram açıklığına ve 23 mm odak uzaklığına sahip olacak.

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan K90 Pro'da periskop kamera da bulunacak. 1/2.76" boyutunda Samsung ISOCELL JN5 sensörüne sahip bu kamera, 2.5x ila 3x optik yakınlaştırma sunacak. 50 megapiksel çözünürlüğünde olması beklenen bu kameranın aynı zamanda telefoto makro işlevi göreceği söyleniyor.

Redmi K90 Pro'da ultra geniş açılı kamera da bulunacak. 1/2.88" büyüklüğündeki OmniVision OV50M sensöre sahip bu kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonun 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi K90 Pro ne zaman çıkacak?

Redmi K90 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Pro'nun 2025 yılının ekim ya da kasım ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Redmi K80 Pro geçtiğimiz yılın kasım ayında, Redmi K80 Ultra ise 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.