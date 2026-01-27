Nothing'in Yeni Telefonu Çok Hızlı Şarj Olacak! 12 GB RAM ve Dahası

Nothing, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Nothing 4a Pro isimli telefonun batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirtilen bir orta segment işlemci bulunacak.

Nothing Phone 4a Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Nothing Phone 4a Pro, A069P model numarası ile birlikte EPRIL sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifikada yer alan bilgilere göre akıllı telefon 5.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Orta segmentte konumlanacak akıllı telefon ayrıca 50W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Nothing Phone 3a Pro'da ise 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteği mevcut.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 5.080 mAh

5.080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7s serisi bir işlemci

Snapdragon 7s serisi bir işlemci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı:120Hz

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 7s serisi bir işlemci bulunacak. İşlemcinin tam adı henüz bilinmiyor fakat muhtemelen Snapdragon 7s Gen 4 olacaktır. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun 6,7 inç civarı ekran boyutna sahip olması bekleniyor. Phone 4a Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. SErinin bir önceki modeli olan Phone 3a Pro'da 6,77 inç ekran büüyklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Nothing'in yeni akıllı telefonunda IP65 sertifikasının yer alacağı söyleniyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Phone 3a Pro'nun RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.