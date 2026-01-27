Xiaomi'nin OLED Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Redmi Turbo 5 Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce tanıtım tarihi açıklanan Redmi Turbo 5 Max'in bu kez ekran özellikleri belli oldu. Akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca çok güçlü bir işlemci de bulunacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Ekran Özellikleri Belli Oldu

Redmi Turbo 5 Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefonda ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak.

Akıllı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda çift stereo hoparlörler bulunacak. 16 GB RAM'e sahip telefonda ayrıca 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Redmi Turbo 5 Max, MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisine sahip olacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 602 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 695 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Redmi Turbo 5 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 5 Max, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla bilrikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün yanında LED flaş bulunacak. Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.