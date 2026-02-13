Nothing'in 120Hz Ekranlı Telefonu Yolda! RAM Seçenekleri Ortaya Çıktı

Nothing, Phone 4a Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile ibrlikte Nothing Phone 4a Pro'nun RAM seçenekleri ortaya çıktı. Sızdıran bilgilere göre akıllı telefon iki farklı RAM seçeneğiyle birlikte gelecek. Android telefon ayrıca

Nothing Phone 4a Pro'da Kaç GB RAM Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a Pro, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a Pro'da da RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.080 mAh

5.080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W İşlemci: Snapdragon 7s serisi bir işlemci

İddiaya göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s serisindeki bir işlemciden alacak. İşlemcinin tam adı henüz bilinmiyor fakat Snapdragon 7s Gen 4 olabileceği düşünülüyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Nothing Phone 4a Pro'nun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonda ayrıca 5.080 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteği bulunabilir. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Nothing Phone 4a Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 29 bin 999 TL'ye satılıyor. Phone 4a Pro'nun ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağından dolayı başlangıç fiyatı 35 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a Pro'nun 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Resmî lansmanın ardından akııllı telefonun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Sıra dışı tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkan Nothing Phone 3a Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.