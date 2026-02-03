Samsung'un 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! 6000 mAh Bataryası Var

Samsung Galaxy F70e 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Galaxy F70e 5G'nin bu kez kamera özellikleri belli oldu. Telefon yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Samsung Galaxy F70e 5G'nin Kamera Özellikleri Belli Oldu

Samsung Galaxy F70e 5G için hazırlanan web sayfasında yer alan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung Galaxy F70e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Kamerası: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 6000 mAh

Samsung'un bütçe dostu yeni akıllı telefonu, 800 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy F36'da 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy F70e 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak Samsung Galaxy F70e 5G, 2 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Galaxy F36 için 17.499 rupi (8.439 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy F70e 5G'nin ise 18 bin rupi (8.680 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.