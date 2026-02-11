Nothing'den 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Nothing Phone 4a Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi sızdırılan Nothing Phone 4a Pro, bu kez bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Nothing Phone 4a Pro'nun TDRA Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

A069P model numarasına sahip olan Nothing Phone 4a Pro, TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Android telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra ABD ve Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede de satışa sunulması bekleniyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.080 mAh

5.080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7s serisi bir işlemci

İddiaya göre Nothing Phone 4a Pro'da Snapdragon 7s serisi bir işlemci bulunacak. İşlemcinin tam adı henüz belli değil ancak Snapdragon 7s Gen 4 olabilir. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Phone 4a Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Nothing Phone 3a Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Nothing Phone 3a Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a Pro'nun ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 35 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Nothing Phone 4a Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a Pro'nun 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Resmî lansmanın ardından telefonun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.