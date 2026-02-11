Realme'nin 10.001 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 16 GB RAM'i Var

Realme, Power isimli yeni bir akıllı telefon satışa sunmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme Power'ın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya sayesinde çok uzun pil ömrü sunacak. Realme'nin yeni telefonunda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak.

Realme Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP

İkinci Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 10.001 mAh

Boyut: 162,26 x 76,15 x 9,08 mm

Ağırlık: 219 gram

Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Power'ın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük çözünürlük sunacak. 162,26 x 76,15 x 9,08 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olan akıllı telefon, ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Realme GT 8'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere toplamda dört farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefon 10.001 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak muhtemelen akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecektir. Realme Power'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Realme Power Ne Zaman Tantıılacak?

Realme Power'ın şubat ayının sonuna doğru veya mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bu telefonun Hindistan'da piyasaya sürülen Realme P4 Power'ın yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor. Çin'de satışa sunulacak Power'ın global pazara gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.