vivo'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! dev Bataryası Var

vivo, T5 Lite isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber T5 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştrilen bir Dimensity işlemcisi yer alacak. Akıllı telefon ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzree birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo T5 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 Batarya: 6.500 mAh-7.000 mAh arası

6.500 mAh-7.000 mAh arası Hızlı Şarj: 44W

44W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo T5 Lite'ın ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo T4 Lite'ta 6,74 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve IPS LCD ekran tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo T4 Lite'ta ise sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.

vivo T5 Lite, 6.500 mAh-7.000 mAh arası batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek T5 Lite ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefondaki kameraların özelliklerine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

vivo T5 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Lite'ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve dev bataryaya sahip olan vivo T4 Lite, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.