Nothing'in Uygun Fiyatlı Telefonu Yolda! 12 GB RAM ve Dahası

Nothing'in yeni akıllı telefon modeli Phone 4a ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Nothing Phone 4a'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre bütçe dostu Android telefon, önümüzdeki ay tanıtılacak. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemci bulunacak.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a'nın 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Telefon, beyaz, siyah, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Phone 4a, Snapdragon 7s serisi bir işlemcine sahip olacak. İşlemcinin tam adı henüz belli değil ancak muhtemelen Snapdragon 7s Gen 4 olacaktır. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Nothing'in yeni telefonu, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefon UFS 3.1 depolama teknolojisini destekleyecek. Depolama seçenekleri arasında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB seçenekleri yer alabilir.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya atılan iddiaya göre Nothing Phone 4a'nın 475 dolar (20.661 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.