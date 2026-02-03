OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Kamerası Şaşırttı

OPPO Find X10 Pro ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan OPPO Find X10 Pro'nun bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Yeni amiral gemisi, yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X10 Pro'nun Kamera Özelilkleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X10 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. İki kamera da 1/1.3 sensör boyutuna sahip olacak. Üçüncü kameraya dair henüz herhangi bir detay paylaşılmadı.

OPPO Find X9 Pro'nun akra yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Yeni modelin ön kamerasında da aynı çözünürlüğü görebiliriz.

OPPO Find X10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Find X10 Pro'da 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. Find X9 Pro'da ise bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi mevcut.

OPPO Find X10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10 Pro'nun 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. OPPO Find X9 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.