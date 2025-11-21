POCO'dan 144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Tablet Geliyor! Tarih Açıklandı

POCO, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad X1 olarak isimlendirilen tabletin tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca tablete bir görsel paylaşıldı. Bununla birlikte tabletin tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu. Pad X1, şık tasarımın yanı sıra yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızıyla da öne çıkacak.

POCO Pad X1'in Tanıtım Tarihi

POCO, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pad X1'in 26 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Paylaşılan görsele göre tabletin arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak.

POCO Pad X1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre tablet gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO Pad'de Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO'nun yeni tableti Pad X1, geçtiğimiz haftalarda 25099RP08G model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Android tablet, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.811 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.600 puana ulaşmıştı. Geekbench'te tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı.

Tablet, 3.2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre tablet 11, inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve IPS LCD ekran teknolojisini içerecek. Bütçe dostu Android tablet 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Tablette ayrıca kalem ve klavye desteği bulunacak.