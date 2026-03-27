120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM ve Dahası

TECNO, Spark 50 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun Spark 50 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 560 nit

İşlemci: Dimensity 6400

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4x

Depolama: 128 GB UFS 2.2

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

Arka Kamera: 50 MP (f/1.85)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Parmak İzi Sensörü: Var.

TECNO Spark 50 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Spark 50 5G, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Akıllı telefon 720 x 1576 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 560 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 560 nit parlaklık ise ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Spark 40'ta ise 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve IPS LCD ekran mevcut.

TECNO Spark 50 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

TECNO'nun yeni telefonunda Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci Genshin Impact'i 30 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Serinin bir önceki modeli olan Spark 40'ta Helio G81 mevcut. MediaTek tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek içeriyor. Bu işlemci de PUBG Mobile'ı 39 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı ise 35 FPS civarında çalıştırıyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Parmak izi sensörüne sahip olan telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Spark 40'ta 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış gerçekleşti.

TECNO Spark 50 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.85 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Serinin önceki modelinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Spark 30'da ise 64 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 13 megapiksel ön kamera bulunuyor.

TECNO Spark 50 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Spark 50 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark Slim 5G ve Spark 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Spark 50 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark 50 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 16 bin 999 rupi (7 bin 983 TL)

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 18 bin 999 rupi (8 bin 922 TL)

TECNO Spark 50 5G'nin 16 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 7 bin 983 TL'ye denk geliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda telefonun tahmini Türkiye fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda TECNO Spark 50 5G'nin orta segmentte iddialı olduğunu düşünüyorum. Telefonda yer alan işlemcinin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Örneğin ben 60Hz ekranlı telefondan 120Hz ekranlı telefona geçtiğimde aradaki farklı çok belirgin şekilde hissetmiştim. Ekran çözünürlüğü ise 720 x 1576 piksel yerine bence Full HD olmalıydı. Bunların yanı sıra 6.500 mAh batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacaktır.