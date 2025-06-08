Amiral Gemisi Tablet: Nubia Tablet Pro, Avrupa İçin Tanıtıldı!

Nubia, geçen nisan ayında ana vatanı Çin'de Tablet Pro adında yeni tablet modelini duyurdu. Nubia Z70S Ultra Photographer Edition ile birlikte resmi olarak tanıtılan cihaz, sunduğu performans ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise model, Avrupa'da piyasaya sürüldü. İşte Nubia Pad Pro teknik özellikleri...

Nubia Pad Pro Teknik Özellikleri

Nubia Pad Pro, 2.8K çözünürlük, 155 Hz yenileme hızına sahip 10.9 inç LCD ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan cihazın 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

10.100 mAh bataryadan güç çeken cihaz, 66W hızlı şarjdan besleniyor. Ayrıca 7,3 mm kalınlığında ve 523 gram ağırlığında. Son olarak tabletin DeepSeek destekli yapay zeka özellikleri barındırdığını da unutmamak gerekiyor.

Marka, Nubia Pad Pro'nun 12 Haziran'da Avrupa'da ön siparişlere açılacağını açıkladı. Satışlar ise 24 Haziran itibarıyla başlayacak. Modelin fiyatıysa henüz belirsizliğini koruyor. Bunun için ön fikir sahibi olmak açısından Çin fiyatına bakabiliriz.

Nubia Pad Pro beklenen fiyat tablosu şu şekilde;

RAM + Depolama Çin Fiyatı Tahmini Avrupa Fiyatı 8 GB + 256 GB 2.799 Yuan 340 euro 12 GB + 256 GB 2.999 Yuan 365 euro 16 GB + 512 GB 3.399 Yuan 415 euro 16 GB + 1 TB 3.999 Yuan 387 euro

Nubia Pad Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detaylar Ekran 10.9 inç LCD, 2.8K çözünürlük, 155 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB - LPDDR5 Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.0 Batarya 10.100 mAh, 66W hızlı şarj Kalınlık 7.3 mm Ağırlık 523 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nubia Pad Pro özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.