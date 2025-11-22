108 MP Kameralı Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Nubia, V80 Pro isimli Android telefonunu tanıttı. Bununla birlikte telefonun çok merak edilen özellikleri ve tasarımı belli oldu. Göz alıcı bir tasarımla birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı ve etkileyici kamera özellikleri ile gözleri doğrudan üzerinde topladı.

Nubia V80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 900 x 1940 piksel

900 x 1940 piksel İşlemci: Unisoc T7280 (12 nm)

Unisoc T7280 (12 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: Üçlü kamera (108 MP + 2 MP)

Üçlü kamera (108 MP + 2 MP) Ön Kamera: 16 megapiksel

16 megapiksel Ağırlık: 195 gram

195 gram Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Kalınlık): 166 x 79 x 7,7 mm

166 x 79 x 7,7 mm Güvenlik: Parmak izi sensörü

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia V80 Pro, 900 x 1940 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Nubia V80 Design'da da 900 x 1940 piksel çözünürlük sunan 6.75 inçlik LCD ekran tercih edilmişti. Bu cihazın 120Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve 317 PPI piksel yoğunluğu sunduğunu da belirtelim.

Telefon, gücünü 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7280 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A75 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu ayın başlarında global pazara gelen Nubia Z80 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği sunuyor. Bununla birlikte cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonda bir parmak izi sensörü ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Android 16 işletim sistemi ile gelen telefon sadece 4G desteği sunuyor, 5G desteği mevcut değil.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Buna biri 2 megapiksel çözünürlüğünde olan iki kamera eşlik ediyor, üçüncü kameranın çözünürlüğü bilinmiyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihaz, 195 gram ağırlığında ve 166 x 79 x 7,7 mm boyutlarına sahip.

Nubia'nın yeni modeli şu anda Meksika'da mevcut fakat yakında diğer pazarlar için de sunulması bekleniyor. Telefon, Aralık ayında satışa sunulacka ve fiyatı henüz açıklanmadı. Nubia V80 Design'ın 4 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu 100 dolar (4 bin 232 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu ise 110 dolar (4 bin 655 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.