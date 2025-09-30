Bu Telefon, Dünyanın En Güçlü Mobil İşlemcisine Sahip Olacak!

ZTE çatısı altında faaliyet gösteren Nubia, merakla beklenen Z80 Ultra amiral gemisi Android telefonunu yakında tanıtacak. Hakkında uzun süredir konuşulan iddiaların ardından nihayet cihazın kalbinde yer alacak işlemci de resmen doğrulandı. Bu açıklama telefon için heyecanı daha da artırdı. İşte Nubia Z80 Ultra için ayrıntılar...

Nubia Z80 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 İle Gelecek

ZTE Mobil Cihazları Başkanı Ni Fei’nin açıklamasına göre Nubia Z80 Ultra, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Kısa süre önce tanıtılan bu yonga seti, şimdiden birkaç amiral gemisi telefonda kullanılmaya başlandı ve sıradaki modelin Nubia Z80 Ultra olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 144 Hz yenileme hızı ve 380 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir ekranla geleceği de doğrulandı.

Geçen yıl piyasaya sürülen Nubia Z70 Ultra’nın halefi olarak çıkacak Z80 Ultra için beklentiler oldukça yüksek. 2024 model Z70 Ultra, 24 GB’a kadar RAM, 6.150 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle öne çıkmıştı. Ön tarafında 6,85 inç AMOLED ekran bulunurken, arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alıyordu. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelin başlangıç fiyatı ise 645 dolar olarak belirlenmişti.

Nubia Z80 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Nubia Z80 Ultra'nın Ekim 2025'te duyurulması bekleniyor. Model, ZTE'nin ana vatanı Çin'de tantıılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nubia Z80 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle payalşmayı unutmayın.