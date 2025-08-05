Ekran Altı Kameralı Telefon Geliyor! 7100 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz yıl yüksek yenileme hızına sahip Nubia Z70 Ultra tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Nubia Z80 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon ekran altı kamerasıyla öne çıkacak.

Nubia Z80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Z80 Ultra ekran altı ön kamera ile birlikte gelecek. Ekran altı kameranın en önemli avantajı tam ekran deneyimi sunmasıdır. Bu teknoloji sayesinde telefonun ön yüzünde kameranın kapladığı herhangi bir alan bulunmaz.

Telefonun AMOLED ekranı 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Nubia Z60 Ultra'da 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2480 piksel çözünürlük, Z70 Ultra'da ise 144Hz yenileme hızı ve 1216 x 2688 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Z70 Ultra'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite'ın yer aldığını belirtelim.

7100 mAh batarya kapasitesine sahip Z80 Ultra 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Z60 Ultra'da 6000 mAh, Z70 Ultra'da ise 6150 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğüne dair bir bilgi paylaşılmadı. Peki, Nubia'nın yeni telefonu Z80 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Nubia Z80 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Nubia Z80 Ultra'nın 2025 yılının kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Z70 Ultra 2024 yılının kasım ayında, Z60 Ultra ise 2023 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.