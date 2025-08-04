En Güçlü Apple Cihazları Açıklandı! iPhone 16 Serisi İlk 5'e Giremedi

Geçtiğimiz günlerde en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Apple cihazları belli oldu. Listenin çok büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in son sıralarda yer alması şaşırttı.

İlk sırada iPad Pro 2024 11 inç konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 769 bin 252 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 737 bin 261 puan ile iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

Üçüncü sırada iPad Air 2025 (13 inç) yer aldı. Gücünü M3 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 262 bin 674 puana ulaştı. iPad Pro 6 (12,9 inç) 2 milyon 182 bin 823 puan ile dördüncü sırada, iPad Air 2025 (11 inç) ise 2 milyon 143 bin 32 puan ile beşinci sırada konumlandı.

1 milyon 876 bin 466 puan alan iPhone 16 Pro Max dokuzuncu sırada, 1 milyon 846 bin 64 puan alan iPhone 16 Pro ise onuncu sırada yer aldı. iPhone 16 serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa sunulmuştu. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Temmuz 2025)

iPad Pro 2024 (11 inç): 2.769.252 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 2.737.261 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2.262.674 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2.182.823 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2.143.032 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2.068.026 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2.051.601 puan iPad Air 2024 (11 inç): 1.953.995 puan iPhone 16 Pro Max: 1.876.466 puan iPhone 16 Pro: 1.846.064 puan

Sıkça Sorulan Sorular

AnTuTu Benchmark testine dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

AnTuTu Nedir? Bu Puanlar Ne Anlama Geliyor?

AnTuTu, bir akıllı telefonun veya tabletin işlemci, grafik performansı ve bellek hızını ölçen popüler bir benchmark uygulamasıdır. Bu puanlar, bir cihazın genel performans gücünü gösteren önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

iPad'ler, Yeni iPhone'lardan Nasıl Daha Yüksek Puan Aldı?

Apple'ın iPad Pro modellerinde kullandığı M serisi işlemciler (M4, M3), iPhone'larda kullanılan A serisi işlemcilere göre çok daha yüksek performans ve işlem gücü sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenden dolayı tabletler performans listesinde telefonların önünde yer alıyor.

iPhone 16 Pro Serisi Neden İlk 5'e Giremedi?

iPhone 16 Pro serisi, yeni ve güçlü bir işlemciye sahip olsa da iPad'lerdeki M serisi işlemcilerin sağladığı üst düzey performansın gerisinde kaldı. Bu durum, A serisi çiplerin mobil cihaz odaklı, M serisi çiplerin ise daha çok bilgisayar performansı sunacak şekilde geliştirildiğini gösteriyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan en güçlü Apple cihazları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz Apple ürünü hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.