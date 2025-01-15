Nvidia, Akıllı Otonom Makineler için Omniverse Sensor RTX'i Kullanmaya Başladı

CES 2025 etkinliğinde konuşma yapan Nvidia CEO'su Jensen Huang, otonom makineleri daha zeki hale getirecek yeni yazılımı Omniverse Sensor RTX için erken erişim programını başlattıklarını duyurdu.

Bu yazılım nesilsel yapay zeka ve büyük dil modelleri gibi yeni tekniklerle donatılmış otonom sistemlerine başka bir açıdan bakmamızı sağlıyor.

Otonom makinelerin eğitimi, özellikle nadir veya tehlikeli senaryolar için veri toplamak oldukça zahmetli. Örnek vermek gerekirse gece vakti bir yayanın aniden yola çıkması gibi durumlar, gerçek hayatta test edilmesi zor ve riskli.

İşte tam bu noktada Nvidia'nın yeni Omniverse Sensor RTX API'leri, fiziksel gerçekçiliğe uygun sensör simülasyonları ile devreye giriyor. Bu araçlar kamera, radar ve lidar gibi yaygın sensörlerle çalışarak, büyük ölçekli veri setlerinin hızla oluşturulmasını sağlıyor.

Endüstriyel Alanda Çözümler

Sensör simülasyonları yalnızca otonom araçlar için değil aynı zamanda fabrika ve depo gibi karmaşık endüstriyel alanlarda da kolaylık sunuyor.

Nvidia'nın sunduğu Mega Blueprint, şirketlere robotların, kameraların ve diğer ekipmanların bir arada uyum içinde çalışmasını sağlayan dijital ikizler geliştirme şansı veriyor.

Kion Group ve Accenture, bu blueprint'i kullanarak dijital simülasyon ortamlarında robot beyinlerini eğitiyor ve test ediyor. Bu simülasyonlar sadece zaman kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerini optimize ederek maliyetleri ciddi şekilde düşürüyor.

Otonom Araçlarda Yeni Dönem

Otonom araçlar yıllardır geliştiriliyor olsa da, doğru eğitim ve test verilerini toplamak halen bir sorun. Nvidia’nın yeni çözümü sayesinde Foretellix gibi şirketlerin geliştirme süreçleri hızlanıyor.

Foretify AV geliştirme aracı sayesinde geliştiriciler, gerçekçi sensör simülasyonlarıyla binlerce farklı test senaryosunu aynı anda oluşturabiliyor. Örnek vermek gerekirse Nuro şirketi, otonom sürüş teknolojisinde öncü konumunda bulunuyor.

Nuro araçları, söz konusu simülasyonlar üzerinden eğitim alıyor ve sonradan test sürecine tabi tutuluyor.

Ek olarak MITRE ve University of Michigan Mcity, 32 dönümlük test alanını sanal bir ikize dönüştürerek regülasyon süreçleri için dijital bir doğrulama sistemi üzerinde çalışıyor.