Telefon Fiyatlarında Deprem: Son 26 Yılın En Büyük Zammı Geliyor

Eğer 2025 bitmeden yeni bir telefon ya da bilgisayar almayı düşünüyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Yapay zeka veri merkezlerinin kontrolsüz yükselişi ile başlayan tedarik krizi çok daha kötüleşmek üzere. Öyle ki uzmanlar, bunu son 26 yılın en büyük zammı olarak nitelendiriyor.

Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatları Neden Artıyor?

Her şey bundan yaklaşık üç yıl önce OpenAI'n ChatGPT'yi tanıtmasıyla başladı. Bu gelişme, adeta bir kelebek etkisi yarattı ve bizi de doğrudan etkileyen bir dizi olayın başlangıcını tetikledi. Bu etkilerden sonuncusu ise akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarında kendini gösteriyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişi bu teknolojiyi mümkün kılan veri merkezlerinin de sayısının hızla artmasına neden oldu. Öyle ki geçtiğimiz yıl en çok yatırım yapılan sektör açık ara farkla veri merkezleri oldu. Ancak ufak bir sorun var.

Tedarik zinciri bu kadar ani bir talep artışını karşılamaya hazır değil. Sonuç ise tam bir kaos oldu. Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen yapay zeka şirketleri ve altyapı sağlayıcıları o kadar agresif anlaşmalar yaptı ki kriz kötüleşti.

Örneğin OpenAI, üç büyük bellek üreticisinden biri olan Samsung'a gitti ve 2029'da kadar üreteceğim tüm RAM'lerin yüzde 40'ını satın aldı. Evet, OpenAI daha üretilmemiş olan RAM'leri bile satın aldı. Üstelik bunu o kadar çok RAM'e ihtiyacı olduğu için değil, rakipleri kullanamasın diye yaptı.

Bu ve benzeri anlaşmalar ilk etapta sadece DDR5 RAM fiyatlarını etkilemiş olsa da kriz büyük. Özellikle de tüketici elektroniği cephesinde korkunç bir senaryo bizleri bekliyor.

Son 26 Yılın En Büyük Zammı Kapıda

Tüketici elektroniği ne yazık ki zamdan en çok etkilenecek endüstrilerin başında geliyor. RAM fiyatları hem doğrudan akıllı telefonlar gibi ürünleri hem de dolaylı maliyetleri etkiliyor. Örneğin size kısa süre önce size "Samsung'un Galaxy S26 Serisi Fiyatıyla Cep Yakacak" içeriğimizle bu durumun Samsung'da neden olduğu sorunları bildirmiştik.

Diğer teknoloji şirketlerinde de durum farklı değil. Herkes, uzun süreli fiyat artışlarından kaçınmak için bir ya da birkaç yıllık RAM tedarik anlaşması imzalamaya çalışıyor. Hatta Google'ın bu doğrultuda başarısız olan bir çalışanı işten kovduğu söylentileri bile mevcut.

Xiaomi de krizi önceden görerek 2026'da fiyatları en az yüzde 10 artıracağını açıklamıştı. Ancak gerek ülkemizdeki insanların aç gözlülüğü gerek ise yüksek vergi oranları nedeniyle bu durumun Türkiye'de daha da kötüleşeceğini söyleyebiliriz.

Daha da kötü olan haber şu ki bu geçici bir dalgalanma değil. Uzmanlar, yapay zeka balonunun patlamadığı sürece fiyat artışının ve stok sıkıntılarının 2027 yılına kadar devam edeceğini öngörüyor. Eğer tahminler doğruysa son 26 yılın en büyük zammı kapımızda.

Eğer yeni bir cihaz almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Ancak elinizdeki cihaz yeterliyse ve yazılım güncellemeleriyle destekleniyorsa, ona yeni bir kılıf ve koruyucu taksanız ve başına bir şey gelmemesi için dua etseniz çok iyi olacak.