NVIDIA App Yeni Özelliklere Kavuştu! Artık Daha Kullanışlı Oldu

Geçtiğimiz yıl içerisinde GeForce Experience isimli hizmetin yerine gelen NVIDIA App için güncellemeler yayınlanmaya devam ediyor. Yeni güncelleme uygulamaya yeni özellikler kazandırırken bazı önemli sorunları çözerek daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

NVIDIA App'e Hangi Özellikler Geldi?

11.0.2.308 sürüm numarasına sahip olan güncelleme ile birlikte artık Sistem bölümünde Gelişmiş Optimus Modları ve Ekran yönetimi seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar artık ekran kartına bağlı her ekran için düzeni ve ayarları kontrol edebilecek.

Varsayılan Shadowplay ayarları artık çözünürlüğe, kare hızına ve kodeke göre otomatik ayarlanabilecek. Ayrıca bu ayarlar manuel olarak da yapılandırılabilecek.

Delta Force, Farming Simulator 25, Indiana Jones And The Great Circle, Marvle Rivals, Microsoft Flight Simulator 2024, Path of Exile 2 ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için optimum ayarlar desteği geldi.

Bu yeniliklerin yanı sıra çeşitli hatalara da çözüm bulundu. Dil ayarı değiştirildikten sonra sürücü geri alma işleminin çalışmamasına yol açan problem düzeltildi. Kayıtların seçili dizine kaydedilmemesine neden olan sorun çözüldü.

Pencere modunda ekran görüntülerinin masaüstü klasörüne yanlış kaydedilmesine yol açan problem çözüldü. OneDrive üzerinden video senkronizasyonunda meydana gelen sorun düzeltildi. Mikrofon seçilmesini engelleyen problem düzeltildi. Ayrıca kararlılık ile ilgili çeşitli düzeltmeler yapıldı.

