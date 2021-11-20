Nvidia CEO'su, Nvidia Katili AMD Ekran Kartlarıyla Dalga Geçti

Nvidia CEO'su Nvidia katili AMD ekran kartları fikrine katılmadığını ve AMD'nin her sene aynı reklamı yaptığını dile getirdi. Jen-Hsun Huang, insanların Nvidia ekran kartları hakkında düşüncelerine karşı çıktı.

Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, AMD'nin yakın zamanda duyurulan Instinct MI200 serisi HPC ekran kartları hakkında çok endişeli görünmüyor. Çift korumalı kartın potansiyel performansına ve bant genişliğine rağmen, Nvidia'nın patronu bunun bir 'Nvidia katili' olabileceği iddialarını görmezden geliyor.

Nvidia CEO'su Nvidia katili AMD ekran kartları hakkında ne dedi?

Tim Prickett Morgan ile bir röportaj yapan Huang, "Birincisi her zaman rekabetimiz var. Dolayısıyla bunun ortaya çıkan ilk sözde Nvidia katili olduğu doğru değil. Her yıl bir Nvidia katili oluyor ve insanlar buna böyle diyor" şeklinde konuştu. AMD, MI200 serisinde, bu kartların Nvidia katilleri olup olmadığına bakılmaksızın korkunç derecede güçlü bir pakete sahip. AMD Instinct MI250X 47.9 TFLOPS'a kadar FP64 performansı ve 3,2 TB/s bellek bant genişliği sunuyor.

Ancak bu kartlar, Nvidia'nın hala pazar payına göre hüküm sürdüğü oyun bilgisayarlarına hitap etmiyor. Bu devasa savaşın gerçekleşeceği yer HPC ve veri merkezi dünyası.

AMD, AMD EPYC CPU'ları ve AMD Instinct MI250X kartlarıyla güçlendirilecek Frontier süper bilgisayarı için ABD Enerji Bakanlığı ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ile bir anlaşmaya sahip. Burası Nvidia ve AMD için oldukça rekabetçi bir alan. Huang'ın kendi sözleriyle, "hızlandırılmış bilgi işlem, kalbi zayıf ürünler için uygun değil."

Henüz bilmiyorsanız özellikle çok çipli GPU'larla ilgili olarak, kesinlikle daha ateşli bir rekabet göreceğiz. AMD, modern çağda Nvidia'yı kendi çift GPU'lu kartıyla yenmiş gibi görünse de, Nvidia'nın yıllar boyunca çok sayıda araştırma yaparak konseptten uzaklaşmadığını biliyoruz.

Asıl soru şu: Oyun bilgisayarlarımıza ilk hangi şirket girecek? Bu, bir MI250X'i oyun bilgisayarına takıp Steam'i başlatmak kadar kolay değil. Oyun oynamak, böyle bir karttan beklenen performansı sunmak için GPU'nun tüm parçaları arasında aşırı derecede yakın temas ve inanılmaz derecede mühendislik gerektiriyor.

Peki ya siz Nvidia CEO'sunun AMD'nin bu ürünlerine karşı aldırış göstermemesini nasıl yorumluyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.