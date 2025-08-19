Tam 4.500 Oyun 5K Çözünürlük ve 360 FPS'e Kavuşuyor

Nvidia'nın Blackwell mimarisine geçmesiyle birlikte bulut oyun hizmeti GeForce Now için de geliştirme çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda RTX 5080 donanımı, bulut oyun servisi GeForce Now'a entegre edildi. Oyuncular artık 5K çözünürlükte 120 FPS performans alabilecekler. Çözünürlüğü 1080p'ye ayarlayanlar ise 360 FPS'e kadar yüksek performans akışı alacak. Bu da Nvidia'nın DLSS 4 desteğini bulut oyun servisi kullanıcılarına resmen sunmaya başlamasından kaynaklanıyor.

Nvidia GeForce Now Kütüphanesinde 4.500 Oyun Olacak

İçerik kanadında da büyük gelişmelere imza atan şirket, halihazırda erişilebilen 2.200'den fazla oyunu 4.500'e, hatta daha fazlasına çıkarmak niyetinde. Şu anda erişilebilen oyunların çoğu Steam, Epic Games Store ve Xbox gibi oyun servislerinden alınmış. Daha fazla oyun eklendiğinde hem "yükleyip oyna", hem de "indirmeden oyna" seçenekleriyle oyun deneyimi sunacak.

Oyunlara HDR Desteği Eklenecek

Kare hızları bir yana, DLSS 4 ve RTX 5080 işlem gücü sayesinde renk doğruluğu da yükseltilecek. Yeni teknolojiler entegre edildiğinde YUV renk modeli ve 10-bit HDR desteği devreye girecek. Böylece daha akıcı ve canlı bir oyun deneyimi servis edilecek.

Nvidia GeForce Now Üyelik Fiyatı Ne Kadar?

Nvidia bulut oyun sisteminden yararlanmak isteyen kullanıcılar, taksit seçeneklerine sahip birkaç paket arasından seçim yapabilirler. Nvidia GeForce Now hizmeti, "Ultimate" ve "Performans" adlı iki farklı pakete sahip. Satın almak için hizmetin ana sayfasına giderek bütçenize uygun paketi seçebilirsiniz. GeForce Now üyelik paketleri şu fiyatlardan satılıyor: