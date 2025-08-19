Steam'de Çok Sevilen Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım eden Shade Silver ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Shade Silver Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Kampanya 21 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Shade Silver'ın sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir. Oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Chris Allen tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki inceleme notları şu anda "Olumlu" durumda.

2024 yılında satışa sunulan Shade Silver, platform ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bir büyücüyü kontrol ettiğimiz yapımda ilerlemek için bulmacaları çözmemiz, anahtarları bulmamız ve hazineleri toplamamız gerekiyor.

Oyunda keşfedilmeyi bekleyen birçok sır ve gizli seviye bulunuyor. Bu, oyuncuların sadece hikâyeyi takip etmesini değil aynı zamanda haritanın her köşesini araştırmasını sağlıyor. Shade Silver toplamda 81 seviyeden oluşuyor. ancak bu seviyelerin hepsine kolayca ulaşılamıyor. İlerledikçe zorluk seviyesi artıyor.

Örneğin düşmanlar daha güçlü hâle geliyor, tuzaklar daha karmaşıklaşıyor ve bulmacalar daha fazla düşünmeyi gerektiriyor. Bu da oyuncuların sürekli olarak yeni stratejiler uygulamasına yol açıyor.

Shade Silver Fragmanı

Shade Silver Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Çift çekirdek işlemci

Çift çekirdek işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DX11 uyumlu grafik kartı.

Oyunun yüklenebilmesi için en az 3 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.