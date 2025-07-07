NVIDIA’dan Şok Haber: Üretimi Neredeyse Yarı Yarıya Azalıyor!

Son dönemlerde derinleşen bellek krizi donanımla uzaktan yakından bağlantılı birçok alanı etkilemeye devam ediyor. Art arda gelen fiyat artışları ve stok problemleri dikkat çekerken ekran kartı üreticilerinden de peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

Son olarak NVIDIA’nın özellikle ekran kartı satın almayı planlayan kullanıcıları yakından ilgilendiren kritik bir adım atmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Sektör kaynaklarına göre şirket, önümüzdeki dönemlerde ekran kartı üretimini ciddi oranda azaltmayı düşünüyor. İşte ayrıntılar...

NVIDIA, GeForce RTX 50 Serisinin Üretimini Azaltıyor

Kaynağa göre ABD'li GPU devi, 2026’nın ilk yarısında GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının üretimini ciddi şekilde azaltmayı planlıyor. İddialara göre azaltmanın oranı yüzde 30 ile 40 arasında olacak. Bu kapsamda ilk olarak RTX 5060 Ti üretimi düşürülecek.

Bu kararın arkasındaki ana neden ise tahmin edebileceğiniz üzere bellek üretiminde yaşanan sorunlar. Şu ana kadar yayımlanan raporlar tablonun bu kadar olumsuz bir noktaya gittiğine işaret etmiyordu. Hatta birçok üretici üretimi kısmak yerine fiyatları artırmayı tercih etmişti.

Ancak NVIDIA’nın üretimi yüzde 30 ile 40 azaltmayı planlaması şirketin bellek tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşadığını açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan bu kararı alırken 2026 beklentilerini de masaya yatırdığı ifade ediliyor. Firma, artan maliyetler nedeniyle ekran kartı fiyatlarının yükselmeye devam edecek olması sebebiyle gelecek yıl satışların düşeceğini tahmin ediyor.

RTX Pro Üretimi Devam Edecek

Şirketin RTX Pro gibi daha güçlü ve aynı zamanda çok daha pahalı ekran kartları içinse bir değişiklik planlamadığı söyleniyor. Bu da NVIDIA’nın elindeki sınırlı bellek stoklarını daha yüksek kâr sağlayan ürünlere yönlendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle RTX Pro serisi ekran kartlarının yapay zekâ çalışmalarında yoğun şekilde kullanıldığı biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.