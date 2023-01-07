Öğrencilere Derslerdeki Başarısına Göre Ödeme Yapılacak!

Pandeminin etkisi son yıllarda eğitim sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. 2020 yılı ile başlayan pandemi süreci, eğitimin henüz alt yapısı bile tam anlamıyla hazır olmayan uzaktan eğitime devşirilmesine yol açarken, tekrar normal eğitime dönüş de beklenildiği kadar kolay olmadı. Öğrencilerin değişen eğitim sürecine adapte olması oldukça zordu.

Avrupa'da konuyla ilgili bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Bazı ülkeler, tıpkı iş sektöründe denendiği gibi 5 gün yerine 4 gün eğitim gerçekleştirmeyi amaçlıyor. İş sektöründe bu durum henüz yeteri kadar yaygınlaşmasa da eğitim alanında bunu gerçekleştirmenin daha kolay olacağı düşünülüyor.

Derslerinde Başarılı Olan Öğrencilere Ödeme Planı

Bu süreçte en önemli değişiklik ise Norveç'ten gelecek gibi görünüyor. Tıpkı iş sektöründe çalışanların homofis işleri bırakıp ofise dönmesinin zor olması gibi öğrenciler de yüz yüze eğitime dönmekte zorlanıyor. Konuyla ilgili bir proje planlayan Norveç yetkilileri öğrencilerin okula olan ilgisini artırmak ve başarı oranını yukarı çekmek adına öğrencileri para ile ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Derslerinde başarılı olan ve yüksek notlara sahip öğrencilerin tıpkı çalışan insanlar gibi belli bir miktar para kazanmaları hedefleniyor. Bu para her öğrenci için eşit olmayacak ve derslerdeki notlarına göre daha yüksek veya daha az olacak. Bu sistemin ne zaman uygulanacağı şimdilik belirsiz ancak Norveç'in bu projeye önemli bir meblağ ayırdığı belirtiliyor.

Peki sizce bu sistem tüm Dünya'da yaygınlaşabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.