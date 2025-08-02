Bu Adam Flört Uygulamasındaki İnsanları 81 Milyon TL Dolandırdı

Kaliforniya'nın Whittier kentinde yaşayan 39 yaşındaki Christopher Earl Lloyd; flört uygulamaları Tinder, Hinge ve Bumble üzerinden ulaştığı kadınları toplamda 2 milyon dolar (₺81.000.00,00) dolandırdı. ABD Adalet Bakanlığı, adam hakkında 14 maddelik bir federal iddianame hazırladı. Sanık, uygulama üzerinden eşleştiği diğer kullanıcılara kendini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sözde fırsatlar ve vaatlerde bulundu. Ardından mal varlıklarını kendi üzerine geçirdi.

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Tinder'da Dolandırdığı Kişilere Sözleşme İmzalattı

Oturduğu yerden insanları dolandırmayı başaran bu adam, uydurduğu hayali bir şirkette başkan yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi. Kullanıcıların güvenini kazandıktan sonra sözleşmeler imzalattı ve yatırım olarak işleyeceği paraları kendi harcamalarında kullandı. Örneklere akıl sır ermiyor; sanık, bir mağdurdan 40 bin dolar aldıktan sonra Lexus bayisinden bir araç satın almış. Bu sebeple hem 13 ayrı dolandırıcılık, hem de 1 adet dolandırıcılık yoluyla elde edilen mal varlığıyla işlem yapma suçlarından yargılanıyor.

"Dijital Ortamda Tanıştığınız Kişilere Güvenmeyin"

Olayın ardından açıklama yapan yetkililer; sosyal medya ve flört uygulamaları üzerinden tanışılan kişilere güvenilmemesi ve hiçbir koşulda para gönderilmemesi gerektiği konusuna değindi ve ayrıca 14 farklı suçlama yöneltilen sanık hakkında, her bir dolandırıcılık suçu için azami 20 yıl, para aklama suçundan ise 10 yıl hapis cezası ile işlem yapılacağını duyurdu.