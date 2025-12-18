OLED Ekranlı iMac Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Apple, yeni iMac ile büyük bir değişikliğin altına imza atmaya hazırlanıyor. Şu anki 24 inç iMac'ler LCD ekran üzerinde 500 nit parlaklık sunuyor. İlerleyen yıllarda kullanıcılarla buluşması beklenen OLED ekranlı iMac'ler ise çok daha gelişmiş özelliklerle kullanıcıların yeni ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

OLED Ekranlı iMac Özellikleri

Apple, yeni iMac ekranlarının parlaklığını 600 nit seviyesine çıkararak mevcut modellere göre yüzde 20 daha fazla aydınlık sunmayı hedefliyor. OLED teknolojisinin en büyük avantajlarından biri olan kontrast ise her bir pikselin kendi ışığını kapatması sayesinde ekrandaki siyahların daha derin görünmesine yardımcı olacak.

4.5K çözünürlüğün ve 218 PPI yoğunluğunun koruması planlanıyor. Yeni modellerde devam edecek P3 renk gamı desteği ve True Tone teknolojisi, ekranın gösterdiği renklerin hem gerçek hayatla yüksek uyumluluk içermesi hem ortam koşullarına uyum sağlamasını mümkün hâle getirecek. P3 renk gamı, standart ekranlara göre milyonlarca renk tonu sunarken True Tone ise ortama göre ekranın beyaz dengesini otomatik olarak değiştirecek.

Teknoloji devi, yeni nesil iMac'lerin ekranları için dünyanın en büyük şirketleri Samsung ve LG ile iş birliği yapıyor. Özellikle Samsung'un Stacked QD-OLED adını verdiği beş katmanlı yeni bir ekran yapısını kullanacağı söylentiler arasında yer alıyor. Bu teknoloji, ekranın hem çok daha parlak hem de standart OLED ekranlara göre daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

OLED Ekranlı iMac Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın tedarikçilere 2026 yılına kadar süre verdiği iddia edildi. Bu nedenle de ilk OLED iMac'in en erken 2027 yılında geleceği belirtildi. Bu arada yakın zamanda sızdırılan kodlarda M5 Max işlemcili iMac görüldü. Bunun da 2026 yılında çıkacak olan ve mini LED ekran kullanması beklenen bir iMac Pro modeli olduğu düşünülüyor.