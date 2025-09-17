Yeni MacBook Pro Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Özellikle Geliyor!

iPhone 17 serisinin ardından tüm odağını yeni nesil MacBook modellerine veren Apple, önümüzdeki dönemde teknoloji tutkunlarını şaşırtacak yeni ürünleriyle sahneye çıkacak gibi görünüyor. Öyle ki, iddialara göre yeni nesil MacBook Pro sahip olduğu ekranıyla aynı anda iki ilke imza atacak.

Şimdiye kadar şirketin yakın zamanda OLED ekranlı bir MacBook Pro modelini piyasaya süreceği halihazırda biliniyordu. Ancak güvenilir kaynaklar bu modelin aynı zamanda dokunmatik özelliğe de sahip olacağını öne sürüyor. Detaylar haberde.

İlk OLED Ekranlı MacBook Pro Dokunmatik Özellikli Olacak

Apple olan yakınlığı ile tanınan analist Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ilk OLED ekranlı MacBook Pro için yeni bir özellik daha geliştirdiğini açıkladı. Kuo'nun haberine göre yeni cihaz OLED teknolojisi ile birlikte dokunmatik özellikli bir ekrana sahip olacak.

Yaklaşan dizüstü bilgisayar, bu özelliğini on-cell isimli yeni bir ekran teknolojisine borçlu olacak. Bu teknoloji, temel olarak dokunmatik sensörleri ana ekrana entegre ederek ayrı bir dokunmatik katmana olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın M4 iPad Pro gibi cihazların halihazırda rağbet görmesine rağmen neden dokunmatik ekranlı bir bilgisayar üzerinde çalıştığı sorusunu da yanıtlıyor. Ünlü analiste göre, yeni cihaz Apple'ın iPad kullanıcı davranışlarını uzun süredir gözlemlemesinin bir sonucu. Şirket, dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro'nun kullanıcıların verimlilik ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacağını düşünüyor.

Öte yandan OLED ekranlı MacBook Pro'nun hangi işlemci setiyle geleceği henüz bilinmiyor. Başka bir deyişle, söz konusu cihaz 2026'nın başında tanıtılması beklenen M5 modelleri ile birlikte piyasaya sürülmeyebilir. Ortaya atılan son iddialar cihazın 2026'nın sonunda veya 2027'nin başlarında kullanıcılarla buluşacağı yönünde.

The 2026 OLED MacBook Pro is expected to feature a Touch Screen display for the first time on Mac.



Source: @mingchikuo pic.twitter.com/FqQePOx8ji — AppleLeaker (@LeakerApple) September 17, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro kullanıcıların ilgisini çekebilir mi? Yorumlarda buluşalım.